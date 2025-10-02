女優の山下美月（26歳）が、10月1日に放送されたバラエティ番組「ニノなのに」（TBS系）に出演。「人に見せるのは恥ずかしいんで……」と、独りで家でやっていることを告白した。映画「火喰鳥を、喰う」に出演している水上恒司、山下美月が、Snow Man・宮舘涼太を驚かせるためにマジックをすることに。水上はマジックの経験はないが、山下は「私、結構意外とやります」と話し、短い糸が伸びる手品グッズやカードが消えるマジックを