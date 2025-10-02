2025年7月にリリースされたiOS 18.6では、サードパーティ製アプリマーケットのインストール手順が、従来の15ステップから6ステップに簡略化されました。その結果、インストール途中で面倒くさくなって離脱してしまう率が65％から25％まで低下したことから、「Appleのこれまでの設計はユーザーを離れさせていた、そしてGoogleの設計は今もそのような問題がある」とEpic Gamesがデータを示して主張しました。Apple’s Improved 6-Ste