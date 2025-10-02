サンリオのキャラクターたちをデザインしたカプセルトイの新商品「サンリオキャラクターズ ミニチュアグラスコレクション」と「サンリオキャラクターズ カタカタおさんぽチャーム」が、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて販売中だ。＞＞＞サンリオのカプセルアイテムをチェック！（写真18点）「サンリオキャラクターズ ミニチュアグラスコレクション」は、鮮やかなビビッドピンクやパープルの本体カラーにレオパードやゼブラ柄