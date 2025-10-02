◇米女子ゴルフツアーロッテ選手権第1日（2025年10月1日米ハワイ州ホアカレイCC＝6566ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、ツアー勝の岩井明愛（23＝Honda）が9バーディー、1ボギーの64をマークし単独首位に立った。ツアー6勝の畑岡奈紗（26＝アビームコンサルティング）は8バーディー、1ボギーの65で回り首位と1打差の2位につけた。ツアー初優勝を目指す勝みなみ（27＝明治安田）は68で回り11位で滑り出した。