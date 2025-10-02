【ロサンゼルス共同】米大リーグのドジャースは1日、ロサンゼルスで行われたワイルドカードシリーズ第2戦でレッズに8―4で勝ち、2連勝で地区シリーズ進出を決めた。先発の山本由伸がポストシーズン通算3勝目を挙げた。