2日午前10時20分ごろ、静岡県沼津市東間門の電気機器メーカー「明電舎」沼津事業所の工場で「製品試験に使う圧力容器が破裂した」と男性従業員から119番があった。駿東伊豆消防本部によると、従業員3人が病院に搬送されたが、いずれも命に別条はないという。同本部などによると、搬送されたのは30代男性2人と、20代男性1人。頭や顔から出血しているが、軽傷とみられる。