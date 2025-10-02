■MLBナ・リーグワイルドカードシリーズ2回戦ドジャース−レッズ（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの山本由伸（27）が本拠地でのレッズ戦に先発登板し、6回2/3、113球を投げ、被安打4、奪三振9、四死球3、失点2（自責0）。自身2度目のプレーオフは初回に味方エラーなどが絡み失点するも、2回以降4イニング連続で三者凡退に抑える好投。さらに6回には無死満塁のピンチも無失点に抑えエースとしての本領を発揮し