ヨーロッパでツーリングスポーツに特化したGSX600Fの国内向け400cc版をリリース！ ヨーロッパのマーケットに向けて、スズキとそしてカワサキも、600～750ccのミドルクラスでツーリングスポーツを世代で様々なモデルを繰り出してきた。何といってもこのクラスは最大の需要があり、タウンユースからツーリングまでユーザーもライフスタイルが多