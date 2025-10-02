俺はユウタ。妻ヒナと娘ツバサが青ざめた顔で、俺にスマホを見せてきた。そこには兄からの気持ち悪いメッセージと、ブランド物のプレゼントの写真が……。どうやら兄はツバサをデートに誘い、高価なプレゼントを一方的に贈ろうとしているらしい。母が勝手にツバサの連絡先を教えたことも判明し、兄だけでなく母にも怒りがこみ上げてくる。俺は週末を待たず、すぐにでも兄と母に話をつけにいくことにした。ツバサの不安そうな顔を見