福岡県は2日、両頰などに赤い発疹が出る伝染性紅斑（リンゴ病）の9月22〜28日の感染者数が158人（前週比17人減）だったと発表した。20週連続の警報レベルで、県は妊婦に注意を呼びかけている。県内122カ所の定点医療機関が報告した新型コロナウイルス感染症の感染者数は736人（同267人減）で1医療機関当たり6・03人。インフルエンザは189人（同7人減）だった。