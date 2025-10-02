国道２号西広島バイパスの延伸工事の本格化に伴う交通規制が始まりました。 川村凌記者「午後１０時です。たったいま、交通規制が始まりました。私の後方でも作業が始まったのが分かります」 西広島バイパスの高架延伸工事は西区・観音本町から中区・平野町までの２．３ｋｍの区間で行われ、最大４車線を終日通行止めにします。 １日は新住吉橋西交差点と市役所前交差点の約６００ｍの間で道路上の白線が引き直され、２日以降の