＜ロッテ選手権初日◇2日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第1ラウンドが終了した。「64」をマークした岩井明愛が8アンダー・単独首位発進。「65」の畑岡奈紗が7アンダー・2位タイの好スタートを切った。〈写真〉双子だけど真逆！岩井姉妹のスイング比較勝みなみは4アンダー・11位タイ。西村優菜と吉田優利は3アンダー・25位タイ、山下美夢有と岩井千怜は2アンダー・40位タイで滑り出した。渋