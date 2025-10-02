＜ロッテ選手権初日◇1日◇ホアカレイCC（ハワイ州）◇6566ヤード・パー72＞1週間のオープンウィークを挟み、米国女子ツアーのハワイ戦が開催されている。現在ポイントランキング102位の渋野日向子にとって、今大会は来季シード権獲得へ向けて重要な一戦となる。第1ラウンドは5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」でプレー。1アンダーで2日目に進む。≪写真≫渋野と西郷の打点の位置はこんなに違った！ホールアウト後、大