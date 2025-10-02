10月2日午前、静岡県沼津市の工場で爆発があり、作業員3人が病院に運ばれました。 警察によりますと、2日午前10時半頃、静岡県沼津市東間門の工場内で、機械類が爆発し、作業員3人が病院に運ばれたということです。 3人は病院に運ばれたとき意識はあり、いずれも軽傷とみられています。 関係者によりますと、火災は発生していないというとです。 警察が詳しい状況を調べています。