海田町の公共工事を巡る贈収賄事件の裁判で、海田町の元職員の男に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。 海田町の元職員の被告（２６）は道路工事などの随意契約をめぐり、有利に取り計らう見返りに土木会社の社長の被告（３９）から現金や飲食代などあわせて２０万円相当を受け取った罪に問われています。 ２日の裁判で広島地裁は「遊興接待を受けて以降、被告の会社に発注を増やし公務の公正を軽視する態度は明らかであ