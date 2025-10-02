◇MLB ドジャース8-4レッズ（日本時間2日、ドジャー・スタジアム）ドジャースはレッズとのワイルドカードシリーズ第2戦で前夜に続いて勝利し、フィリーズとの地区シリーズ進出を決めました。先発は山本由伸投手。初回にデッドボールとテオスカー・ヘルナンデス選手のエラーで2アウト2塁3塁のピンチを招くと、サル・スチュワート選手に2点先制タイムリーヒットを許し、早くも追いかける展開となります。それでも3回にムーキー・ベッ