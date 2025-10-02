2日、新潟中央署は、新潟市中央区内の住宅に侵入し、住人の男性に包丁を突きつけ現金を奪おうとした疑いで、男を逮捕しました。住居侵入・強盗未遂の疑いで逮捕されたのは新潟市中央区に住む無職の男(51)です。男は9月23日午後8時半ごろ、新潟市中央区内の住宅に包丁を持って侵入し、住人の80代男性に包丁を突きつけ「金を出せ」と言い、現金を奪おうとしましたが、男性に抵抗されたため逃走した疑いがもたれています。事件は被害