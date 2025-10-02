元テレビ朝日の玉川徹氏が２日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」で、自民党の神奈川県連で党員が８２６人が離党していたと報じられた問題に「こういう話ばっかり」とうんざり気味に語った。この日は小泉進次郎議員が会長を務める自民党神奈川県連で８２６人の党員が離党していたと報じられた問題を取り上げた。党員から投票用紙が届かないという問い合わせで発覚したもの。県連は事務上のミスで、小泉氏を利するため