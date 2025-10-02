前橋市の小川晶市長（４２）が既婚の男性職員と複数回ホテルに行ったと週刊誌（電子版）に報じられたことを受け、小川市長は２日、市議会庁舎で全市議３８人に経緯を説明した。午前１０時に始まった説明は正午過ぎに終了し、小川市長は報道陣に「各会派からは大変厳しいご意見をいただきましたので、しっかりと受け止めたい」と話した。進退については、「支援者や弁護士と相談する時間をいただきたい」と述べるにとどめた。