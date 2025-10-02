「ナ・リーグ・ワイルドカードシリーズ、ドジャース８−４レッズ」（１日、ロサンゼルス）ドジャースがまたも大量リードの八回に失点した。先発からリリーフに回ったシーハンがまさかの乱調だ。先頭のラックスに安打を許し、左翼キケ・ヘルナンデスの失策で得点圏に走者を背負った。続くヘイズに四球を与えてしまい無死一、二塁。ここでスチュワートに中前適時打を浴びて１点を失ってしまった。さらにデラクルーズの打席で