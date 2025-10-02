ニューストップ > 海外ニュース > 海外総合ニュース > ハリウッドで初のAI女優が誕生も 英の女優「私の顔が使われている」… イギリス ハリウッド 海外・国際ニュース 生成AI 東スポWEB ハリウッドで初のAI女優が誕生も 英の女優「私の顔が使われている」と主張 2025年10月2日 13時6分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ハリウッド初の「AI女優」が正式発表された件を巡り、英紙が報じた 英女優のブリオニー・モンローは、ある写真が自身の顔と似ていると言及 SNSでは、自身の写真について「使用に同意していません」とつづっている 記事を読む おすすめ記事 いとうあさこ、海外ロケであわや「ホワイトタイガーが脚力がついて…」 2025年9月26日 16時0分 “天使界隈”“ASMR”で話題のクリエイター・Raiaが国内外で注目される理由とは 地下アイドル・配信者を経験した過去も 2025年9月26日 19時0分 次はハリウッドに進出か 本格化するBLACKPINKメンバーの“女優業”、現実的な評価は？ 2025年10月1日 16時36分 ジェジュン、“傷ついたロックスター”に!?柔らかなルックスと相反する恰好が好評「素晴らしい」【PHOTO】 2025年9月30日 18時0分 【ポスト石破】悲報 Ｘ大荒れ「説明しろ」「汚ないやり方」小泉進次郎陣営の女性議員が大炎上 総裁選動画にステマ疑惑→抗議殺到「恥ずかしくないのか」「最低の行為」「会見しろ」 2025年9月25日 22時16分