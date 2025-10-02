英人気歌手のロビー・ウィリアムズが人生を変えるほどの健康問題と闘いを続けていることを初めて明かし「常に治療法を探している」と告白した。英紙サンが１日、報じた。ロビーはポッドキャスト番組「アイム・ＡＤＨＤ！ユー・アー・ノット」に出演した際、難病である「トゥレット症候群」と闘っていることを明かした。トゥレット症候群は、突然の反復的な音や動き（チック）を引き起こす症状で、具体的な治療法はないが、