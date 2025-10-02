巨人の育成・大城元外野手が２日、来季の契約を結ばない旨を通達された。ＫＢＣ学園未来高沖縄から２２年育成ドラフト７位で入団。今季は３軍戦で８６試合に出場し、打率２割４分、２本塁打、２４打点だった。高校時代は投手だったが野手として入団し、「最初は不安だったんですけど、やるしかないと思って。そこで始めたんですけど、やっぱり厳しくて打撃の部分で全然打てなかったり、２軍にも全く上がれなかったというのでプ