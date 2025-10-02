オリックスは２日、本田仁海投手、元謙太外野手、佐野皓大外野手の支配下３選手と、村西良太投手、小野泰己投手の育成２選手に来年度の選手契約を結ばないことを通告したと発表した。今後について、佐野は未定。村西は現役引退、小野は１２球団合同トライアウト参加の意向を示した。本田仁、元には育成契約が打診されるもようだ。５年目の元は今季、主に代走や守備固めで３１試合に出場。ところが、９月に右鎖骨下静脈血栓症と