10年債入札は弱い結果、利上げ観測高まり受け投資家慎重利回り上昇で円上昇 日本10年債入札が弱めの結果だったことにより利回りが急上昇している。今週末の自民党総裁選と10月利上げ観測の高まりを受け投資家は慎重になっているもよう。金利上昇に伴い円が上昇。