座布団のある席に座れない、料理の品数が少ない…。はじめてのできごとに衝撃を受ける主人公！なにより驚きなのは、夫は実家が“男尊女卑”をしていることに気がついていないのです。このさき義実家とうまくやっていけるのか、不安しかありません。【まんが】男尊女卑を強いる義母(ウーマンエキサイト編集部)