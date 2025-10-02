静岡県の駿東伊豆消防本部によると、2日午前10時20分ごろ、同県沼津市の電気機器メーカー「明電舎」沼津事業所の工場で「圧力容器が破裂した」と従業員から119番があった。従業員3人が病院に搬送されたが、命に別条はないという。