インドネシアでイスラム系の学校の礼拝堂が崩壊した事故で、死者は計5人に増え、約60人が不明のままです。インドネシアの東ジャワ州にある寄宿学校では9月29日、礼拝堂が崩壊し、多くの学生らががれきの下敷きになりました。インドネシア当局によりますと、10月1日夜までに新たに7人が救出されましたが、このうち2人の死亡が確認され、死者は計5人となりました。行方不明者は91人とされていましたが、学校側の出席簿や家族からの届