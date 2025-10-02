仕事仲間だと思っていた相手を、急に異性として意識する瞬間ってありますよね。しかも自分がピンチのときに助けてくれたら、キュンとしてしまうようで……？今回は、セクハラ彼氏を撃退してくれた後輩男子の話をご紹介いたします。セクハラを指摘「彼氏とは同じ会社でしたが、よく私の容姿をいじってきたり、他の社員がいる前で『こいつ今生理中なんだよ』と笑いながら言ってきたりすることが、すごくストレスでした。彼氏は冗談