カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報を随時更新しています。今回は2025年10月2日時点で発表されている「お客様感謝セール」と「オープンセール」の情報をまとめました。全品10％オフは激アツ...！「お客様感謝セール」と「リニューアルオープンセール」は同様の割引が適用されます。オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く全品が店頭表示価格から10％オフに。オリジナルコーヒー