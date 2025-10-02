セブン-イレブン各店では、2025年10月2日から8日までの期間、対象商品をひとつ買うとひとつもらえるお得なキャンペーンを開催しています。9月30日から始まったキャンペーンはこちらから。「辛ラーメン」も無料1つめの対象商品は、農心「カムジャ麺 バケツカップ」です。1個購入すると、「辛ラーメン 袋」1個と引き換えられる無料券がもらえます。2つめの対象商品は、明治「ブルガリア フローズンヨーグルト デザート ブルーベリー