リミックスポイントは後場に急伸している。同社は２日正午、これまで未定としていた２６年３月期の配当予想の修正を発表。期末配当を３円（年間配当も３円）とする見通しを示した。３期ぶりの復配の見込みとなり、ポジティブ視されたようだ。 出所：MINKABU PRESS