２日に実施された１０年債入札（第３８０回、クーポン１．７％）は、最低落札価格が１００円３６銭（利回り１．６５７％）、平均落札価格が１００円５５銭（同１．６３５％）となった。小さければ好調とされるテール（平均落札価格と最低落札価格の差）は１９銭で、前回（９月２日）の６銭から拡大。応札倍率は３．３４倍となり、前回の３．９２倍を下回った。 出所：MINKABU PRESS