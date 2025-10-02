午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５３７、値下がり銘柄数は１０１７、変わらずは５９銘柄だった。業種別では３３業種中１４業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、医薬品、精密機器、鉱業など。値下がりで目立つのは電気・ガス、サービス、空運など。 出所：MINKABU PRESS