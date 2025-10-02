実の娘に性的暴行を繰り返し、児童ポルノまで制作した40代の男に対し、一審で懲役12年が言い渡された。【鬼畜】娘、孫娘に性的暴行の「70代」ただし裁判所は、検察が求めた電子足輪（位置追跡装置）の装着命令を棄却している。なぜなのか。提携メディア『時事ジャーナル』が入手した20ページの判決文によると、9月10日、光州（クァンジュ）地裁第13刑事部は、児童・青少年の性保護関連法違反、性暴力犯罪の処罰特例法違反、児童福