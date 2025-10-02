ウェザーニューズは10月1日、「第一回花粉飛散予想」(スギ・ヒノキ、北海道はシラカバ)を発表した。左:2026年花粉飛散予想(2025年比)/右:2026年花粉飛散予想(平年比)○花粉飛散量は全国的に平年を上回る予想2026年春の花粉飛散量は北日本と東日本で2025年を大きく上回る一方、西日本では前年並となると予想される。北海道や東北北部、北陸や甲信では2025年の飛散量が少なかったため2025年比で200%を超える地域が多く、秋田県では60