¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹á¹Á01¤Ï1Æü¡¢¹á¹Á¤Î½÷À­¤¬Ãæ¹ñ¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤Ç²¼ÂÌ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö»ö¼Ô¤Î½÷À­¤ÏSNS¡¦Threads¡Ê¥¹¥ì¥Ã¥º¡Ë¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç²Ö²ÐÂç²ñ¤ò¸«¤ë»þ¤ËÍú¤³¤¦¤È»×¤Ã¤ÆÃæ¹ñËÜÅÚ¤ÎEC¥µ¥¤¥È¡¦拼Â¿Â¿¡Ê¥Ô¥ó¥É¥¥¥ª¥É¥¥¥ª¡Ë¤Ç²¼ÂÌ¤ò1Â­¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¿´¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦½÷À­¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÆÏ¤¤¤¿¾¦ÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¬¤¯Á³¤È¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£²èÁü¤Ïjolibeebeee¤µ¤ó¤ÎÅê