長崎市は2日、システム障害のためマイナンバーカード関連の手続きができなくなったと発表しました。 市住民情報課などによると、2日午前8時半頃からソフトウェアの不具合でシステム障害が発生。 4時間あまりにわたって、マイナンバーカードの申請・交付、暗証番号の再設定などの手続きを停止しているということです。 一方 マイナンバーカードを使ったコンビニでの住民票などの交付は、通