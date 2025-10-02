韓国の俳優イ・ジョンソクが9月28日に東京、9月30日に大阪でファンミーティング『2025 LEE JONG SUK ASIA FANMEETING TOUR [With:Just Like This] in JAPAN』を開催し、東京・大阪をあわせ約6000 人のファンと再会した。【写真】感謝の握手…ゲストで登場したカン・ユソク主演ドラマ『瑞草洞＜ソチョドン＞』でのクールな弁護士役が話題となったイ・ジョンソク。誕生日当日に開催されたソウル公演を皮切りに、アジア7都市を巡