俳優の高田里穂が、11月26日に3年ぶりの写真集『素描』を講談社から発売する。【写真】ありのままの30歳の高田里穂を映し出した写真集『素描』『仮面ライダーオーズ／OOO』のヒロインとしてのスタートから、支持し続ける熱いファンを持つことで知られる高田。正統派の俳優として多くのドラマや映画に出演する一方、10代からモデルとしても活動し続け、変わらぬ透明感と最近は凛とした強さも感じさせると、同性からも注目を集め