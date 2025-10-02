TOKYO FM『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』（月〜木後1：00）が、2日の放送で1000回を迎えた。【集合ショット】超豪華！『ダレハナ夏祭り2025』の模様冒頭で、山崎怜奈は「さて、この番組、なんときょうで放送1000回達成しました！わーい！ありがたい。そんなに続きましたかっていう。みなさんの日常の中での生活のBGMになっていることと思いますけど、どうでしょうか？」と呼びかけ。多彩なリスナーを紹介しながら