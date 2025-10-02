福島県郡山市で1月、受験生の女性が車にはねられ死亡した事故で、被告を懲役12年とした一審判決が確定したことを受け、女性の母親は2日、「飲酒など危険な運転が頻発している現在において、あまりに刑が軽い」とコメントを出した。