亡くなった駐仏大使のヌコシナティ・エマニュエル・ムテトワ氏/Mujahid Safodien/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）フランス検察は、南アフリカの駐仏大使ヌコシナティ・エマニュエル・ムテトワ氏の死をめぐる手がかりを解明しようとしている。当局の初期調査の結果によると、ムテトワ氏は９月２９日、パリの高層ホテルから転落したとみられる。その数時間前、同氏は妻に自殺を計画しているという「不穏なメッセージ」を送っていたという