アメリカメディアは1日、トランプ大統領がウクライナに対し、ロシアのエネルギー施設への長距離攻撃を支援する情報の提供を承認したと報じました。ウォールストリート・ジャーナルはアメリカ政府当局者の話として、トランプ大統領がロシアのエネルギー施設への長距離ミサイル攻撃に向けた情報を、ウクライナに提供することを承認したと伝えました。トランプ政権は、NATO（北大西洋条約機構）の加盟国に対しても同様の情報支援を行