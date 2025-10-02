ＸＪＡＰＡＮのギタリストだった故ｈｉｄｅさんの実弟の松本裕士氏が１日夜、Ｘ（旧ツイッター）を更新し、実父が死去したことを報告した。松本氏は「９月２４日に父９３歳松本満が兄の所へ旅立ちました」と発表。「生前お世話になった皆様心より感謝申し上げます葬儀並びに告別式は、近親者にて執り行いました大変ありがとうございました」とつづった。「今後、松本家へのお問い合わせ等、お控えして頂きますようお願