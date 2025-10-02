【モデルプレス＝2025/10/02】タレントの中山秀征の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやかが10月1日、自身のInstagramを更新。誕生日を祝う家族との写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】中山秀征の妻、美男美女揃いの家族ショット◆白城あやか、家族と誕生日祝い白城は「バースデーショット」とし、「家族に祝ってもらいました」と報告。バースデーケーキを囲む家族写真を投稿した。秀征や中山や長男で俳優の中山翔貴ら