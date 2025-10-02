筆者の友人・里香さん(仮名)は、姑の「昔は大変だった」マウントにうんざり。しかし、里香さんのスケジュールを突きつけた瞬間、姑は絶句しました。 昔はもっと大変？ 里香さんは2歳の娘を育てながら、フルタイム勤務を続けています。 それにもかかわらず、姑は「最近のママは楽でいいわね。私たちの時代はもっと大変だった」とチクリ。 いつも否定される度にモヤモヤが募っていました。 「時代が違うのに……」 心