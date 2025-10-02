¥ì¥Ã¥º¤ÈWCSÂè2ÀïÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿­Åê¼ê¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¥ì¥Ã¥º¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡ËÂè2Àï¤ËÀèÈ¯¡£½é²ó¤ËÌ£Êý¼ººö¤¬Íí¤ó¤Ç2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²÷Åê¡£6²ó2/3¤ò4°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡¢Âç´Ñ½°¤«¤é³åºÓ¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÊÆµ­¼Ô¤Ï¥¨¡¼¥¹¤ÎÆ¯¤­¤Ë¸ý¡¹¤Ë¾Î»¿¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤Æ¤ÐÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤¬·è¤Þ¤ë°ìÀï¡£9·î¤Î·î´ÖMVP¤Ëµ±¤¤¤¿»³ËÜ¤¬¡¢ÀèÈ¯¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£