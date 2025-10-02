オリックスは２日、本田仁海投手、元謙太外野手、佐野皓大外野手の支配下３選手と、村西良太投手、小野泰己投手の育成２選手に来年度の選手契約を結ばないことを通告したと発表した。村西は津名高から近大を経て、２０１９年のドラフト３位で入団。２１年は１８試合で１勝０敗１セーブ５ホールド、防御率３・７５をマークし、チームのリーグ優勝に貢献した。翌２２年は２２試合で１勝１敗８ホールドを記録。だが、その後は登板