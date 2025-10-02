オリックスは２日、佐野皓大外野手に対して来季の選手契約を結ばないと通達したことを発表した。今後については未定。「２年間ずっとけがをして、戦力外というのはよぎっていた。野手になって３連覇とか優勝できたことは、すごく自分の中でいい経験になりました。本当にすごく頑張ってよかったと思います」と、１１年間を振り返った。佐野は大分高から２０１４年のドラフト３位で投手としてオリックスに入団し、３年目までにウ